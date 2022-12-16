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ÖSYM Başkanlığı pazar günü iki sınav yapacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı'nın (2022-MHUY) 18 Aralık Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:32
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ÖSYM Başkanlığı pazar günü YDUS ve MHUY sınavlarını yapacak

ÖSYM Başkanlığı pazar günü iki sınav yapacak
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Ersoy, yazılı açıklamasında, Ankara’da yapılacak sınavlara 5 binden fazla adayın katılacağını belirtti.

YDUS VE MHUY SINAVLARI YAPILACAK

YDUS için 9 bina ve 121 salon, MHUY için de 7 bina ve 107 salon kullanılacağını bildiren Ersoy, sınavlarda emniyet görevlisi dahil 628 kişinin görev yapacağını kaydetti.

YDUS’un 100 dakika, MHUY’un 90 dakika süreceğini hatırlatan Ersoy, ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adayların, 30 dakika ilave sürelerini kullanabileceğini bildirdi.

Ersoy, pazar günü düzenlenecek sınavlara girecek adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.

ÖSYM’DEN ADAYLARA SAAT UYARISI

Sınavlar saat 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

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