ÖSYM 6 Şubatta meydana gelen deprem felaketinin ardından bazı sınavların ertelendiğini açıkladı. Peki, ÖSYM sınav tarihlerinde değişiklik mi yaptı? Hangi sınavlar ertelendi?

ÖSYM HANGİ SINAVLARI ERTELEDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/2 İngilizce) ve 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihlerinin değiştiğini açıkladı.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde değişikliğe gidildiği belirtilerek;

“18 Şubat 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 tarihinde yapılmasına, 19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Buna göre 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ise (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.