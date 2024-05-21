Suriye’de müebbet hapis cezası aldı hapisten kaçıp Türkiye’ye geldi

Türkiye’deki en önemli problemlerden biri vatandaşlık almış Suriyeliler ve Suriyeli kaçaklar. Her geçen gün Suriyelilerin yeni bir vakası ortaya çıkıyor.

İktidar her ne kadar Suriyelilerin kalması yönünde olsa da muhalefet her seferinde Suriyelilerin artık ülkelerine dönmesi gerektiğini vurguluyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir röportajda Suriyeli bir şahsın Suriye’deyken müebbet hapis cezası aldığını ancak kaçarak Türkiye’ye geldiğini söyledi.

22 YIL MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI KAÇTI TÜRKİYE'YE GELDİ

Suriyeli adamın sözleri şu şekilde:

Suriyeliler gitsin diyen adamlara ben ne diyeceğim. Yani Allah var Allah yukarda büyük.. Mesela ben şimdi Türkiye’ye gitmeyeceğim. Neden gitmeyeceğim?

Be Suriye’de eskiden savaşta benim iki abim öldü savaşta. Ben de hapiste yattım 22 sene müebbet aldım.

Ben sonra hapisten kaçtım. 1 buçuk sene yattım sonra kaçtım. Ben Türkiye’ye geldim, 9 sene oldu. Eğer ben şimdi Suriye’ye gidersem orda ben yakalanırsam beni öldürecekler.

Öte yandan şahsın vatandaşlık alıp almadığı ise bilinmiyor. Videoya tepki üstüne tepki geldi. Ülke resmen katillerce, suçlularca ve teröristlerce işgal edildi. Üstelik bu sessiz istila hala sürüyor.