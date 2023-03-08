8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • YKS başvuruları başladı. Sınav takvimi açıklandı

YKS başvuruları başladı. Sınav takvimi açıklandı

ÖSYM tarafından YKS tarihi açıklandı. YKS 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 11:26
Takip Et

ÖSYM Üniversite Giriş Sınavı Takvimi açıklandı

YKS başvuruları başladı. Sınav takvimi açıklandı
+
Aa
-

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
1
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
2
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
3
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
4
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
5
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
6
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.