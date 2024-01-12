ÖSYM'den sınav ücretine zam! Kar etmiyoruz diye dert yanmışlardı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları, 10 Ocak’ta itibarıyla başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlen sınava zam geldi.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberin göre, geçen sene aynı dönemde olan sınava göre yüzde 164 zam uygulandı. 25 Şubat’ta yapılacak YÖKDİL/1 sınavının giriş ücreti 490 TL oldu.

Geç başvuruların gerçekleştirileceği 24 Ocak’ta ise ücret yüzde 50 daha fazla alınacak.

"490 TL SINAV ÜCRET EL İNSAF DEDİRTİYOR"

Sınava girecek öğrencilerden olan Faruk Demir, zamma tepki gösterdi. “490 TL sınav ücret el insaf dedirtiyor." diyen Demir, "Çalışmıyoruz ve öğrenci halimizle biz bir sınava bu rakamı nasıl vereceğiz. Devlet hiç düşünmüyor mu ‘Bu çocuklar bu parayı nasıl bulacak?’ diye. Ederinden fazla kar yapan bu kurumun bu kadar yüksek fiyat istemesi hiç adil değil. Zorunlu olarak girdiğimiz bu sınavların ücretleri alınmaması gerekirken çok yüksek fiyatlarda para isteniyor. Buna çözüm bulunması gerekiyor” diye konuştu.

"BU KADAR FİYAT ARTIŞI OLMAMALI"

Sınava girecek bir başka öğrenci ise “Bu ücretlerle tek bir kere sınava girme hakkımız var. Bu sınavlara zaten kursa giderek giriyoruz. Kurs dışında artık sınav ücreti ayrı bir maliyet oldu. Bu kadar fiyat artışı olmamalı tek bir sınavın maliyet binlerce lirayı buluyor.” dedi.

KAR ETMİYORUZ DEMİŞLERDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde sınav başvuru ücretlerinin kurumu kar ettirecek seviyede olmadığını açıklamıştı.