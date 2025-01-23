Oteli beğenmedikleri için sabah terk edeceklerdi, yangında hayatını kaybettiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Oteli beğenmedikleri için sabah terk edeceklerdi, yangında hayatını kaybettiler

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden diş hekimi çift ve 2 çocuğunun cenazesi gözyaşları arasında Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Ailenin oteli beğenmedikleri için sabah ayrılacakları öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden diş hekimi çift ve 2 çocuğunun cenazesi gözyaşları arasında Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden çiftin, yangın çıkmadan bir gün önce Bursa'daki ailesiyle konuştuğu ve oteli beğenmediği için sabah çıkacağını söylediği öğrenildi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte çok sayıda yakını katıldı.

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Ankara'da yaşayan ve 2012'de evlenen Bursalı diş hekimi Yasemen Boncuk Tüzgiray (41), eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ile Demir Tüzgiray (8) yarıyıl tatili için önce Bolu Kartalkaya'daki otele ardından da Bursa'ya ailesinin yanına gelme kararı aldı.

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Yangın çıkmadan bir gün önce ailesiyle telefonlaşan Tüzgiray çifti, telefonda, oteli beğenmediğini ertesi gün otelden çıkacaklarını söyledi. Fakat gece 03.30 sıralarında çıkan yangın nedeniyle otelin 7. katında kalan Tüzgiray ailesi hayatını kaybetti.

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Yangın faciasında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cenazesi Adli Tıp Morgundaki işlemlerinin ardından Bursa'daki ailesinin yanına getirildi. Hayatını kaybeden Tüzgiray çifti Bademli Mahallesi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin gözyaşlarıyla Bademli Mezarlığına defnedildi.

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