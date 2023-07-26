Otellerde doluluk oranları düşünce fiyatlara fren geldi. Turizmciler düştünüz mü yerli turistin eline

Patronlardünyası'nın haberine göre, yıla büyük hedeflerle başlayan turizm sektöründe artan maliyetlerin fiyatlara yansıması ile yabancı turistte doluluklar beklentinin altında kaldı. Yerli turisti çekmek isteyen turizmci fiyatları mayıs seviyesinde tuttu.

Sezonun en yoğun döneminde Ege'de dolulukların yüzde 60, Akdeniz'de ise yüzde 70-80 civarında olduğunu kaydeden Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Geçen seneye göre fiyatlar yüzde 80 daha yukarıda" dedi.

Vardar "Doluluk yüzde 100'e yaklaşsaydı fiyatlar yüzde 50-60 daha fazla olurdu. Son dönem Kurumlar Vergisi, KDV, personel maliyetlerindeki ve diğer giderlerdeki artışlar fiyatlara yansıtılmadı. Türk pazarında mayıs fiyatları korunuyor” diye konuştu.

Sektördeki gelişmeleri İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile değerlendiren Mete Vardar, haziranda dolulukların beklentinin altında kaldığını kaydetti.

ZOR GEÇMESİ BEKLENİYOR

Vardar, burada yabancı turistin yarattığı boşluğun sebebini, “2022'de oluşan olumlu hava özellikle yurt dışından gelecek turist beklentisini arttırdı. Ancak Rusya ve tüm dünyadaki olumsuz ekonomik gelişmeler neticesinde yabancı turistin talepleri olumsuz etkilendi ve otellerin beklediği rakamlar gerçekleşmedi" diye konuştu.

Vardar "Fiyat artışlarından dolayı rekabet ettiğimiz ülkeler daha fazla pay aldı. Böyle giderse 2024 ve 2025 de turizm sektöründe kolay geçmeyecek” ifadeleri ile açıkladı.

Dolulukların beklenenden yüzde 25-30 daha düşük olduğunu kaydeden Vardar, iç turizmin daha önemli hale geldiğini, Jolly olarak da bu yıl 1 milyon kişi sayısının üzerine çıkacaklarını kaydetti.

VERGİ ZAMLARI ERTELENMELİ

Konaklama vergisi, akaryakıt fiyat ve vergilerindeki artışla gelen maliyetlerin sezon ortasında fiyatlara yansıtılamayacağını kaydeden Mete Vardar, şöyle devam etti: “Oyun başladı herkes planlamasını, maliyetini yaptı. Bütçeler haftalık değil bir senelik yapılır. Misafir üstüne maliyet oluşturmak zor oluyor. Bizim talebimiz sektör ile ilgili maliyetlerin yıl sonuna ertelenmesi.”

Vardar, yüksek maliyetlerin kurdaki artışı aştığını ve yurt dışı tatili ile Türkiye'de tatilin belli lokasyonlarda aynı fiyata denk geldiğini aktardı.