Otizmli gence öğretmenden sopalı dayak! Eğitim merkezinde skandal iddia

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde akademik eğitim almadığı ifade edilen öğretmenin otizmli öğrencisi Kadir. A.’yı darp ettiği ileri sürülürken, durumu ise annesinin fark ettiği ifade edildi.

Okuldan eve dönen Kadir A.’nın annesine “Öğretmenim beni dövdü” demesi üzerine ortaya çıkan olayda anne Telli A., oğlunun vücudundaki morlukları görür görmez durumu polise bildirdi. Polis, Kadir. A’yı darp ettiği iddia edilen öğretmeni gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen öğretmen V.B. tutuklandı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, yaşanan olayın ardından öğretmenin iş akdini feshederken, aile, okulun da ihmali olduğunu iddia etti.

"VÜCUDUNUN HER YERİNDE MORLUKLAR VARDI"

Otizmli Kadir A.’nın annesi Telli A., “Kadir yemek yaparken yanıma geldi ve ‘Öğretmenim beni dövdü’ dedi. Ben de ‘Nasıl vurdu Kadir?’ diyerek sormaya başladım. Bana sopa ile dövdüğünü ve boğazını sıktığını söyledi. Tabii ben de bu sözleri duyar duymaz şok oldum ve hemen okul müdürünü aradım. Durumu anlatarak müdüre ‘Kadir bugün hangi öğretmenle çalıştı?’ diye sordum. Bana yıllardır çalıştığımız öğretmenden farklı biri ile çalıştığını söyledi. Daha sonra bana ‘Kadir’in morlukları var mı?’ diye sordu. Tam o sırada oğlum geldi ve ‘Kadir’e bakabilir misin’ dedi. Baktığımda vücudunun her yerinde morluklar vardı. Resmen çocuğuma işkence yapmışlar. Yaşanan olayın ardından Kadir’in yüzünde tik başladı. Bize kızmaya ve bağırmaya başladı, daha asabi bir çocuk oldu. Yetkililerden rica ediyorum, lütfen özel çocuklarımıza sahip çıkalım. Bu şahsa en ağır ceza verilsin ki bir daha kimse çocuklarımıza el uzatmasın” diye konuştu.

"ŞAHSIN AKADEMİK BİR EĞİTİM DAHİ ALDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Öğretmenin akademik bir eğitim almadığını öne süren gencin ablası Ruken A. ise, “Kadir’e bu şiddeti gösteren şahsın akademik bir eğitim dahi aldığını düşünmüyorum. Spor üzerine bir eğitim geçmişi olduğunu düşünüyoruz ama onu bile tamamlamamış olabilir. Çünkü çok küçük bir yaşta. Benim kardeşim 24 yaşında, sözde o cani öğretmen ise 21-22 yaşında. Bu çok garip bir durum. Hiçbir eğitimi olmayan birinin normal çocuklara bile eğitim vermemesi gerekirken, özel çocukları nasıl emanet edebiliriz. Tüm bunların dışında da konudan haberdar edilmedik. Devlet büyüklerimizden konunun takipçisi olmalarını rica ediyorum ve şahsın en ağır cezayı alması için takipçi olacağız” dedi.