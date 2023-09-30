Oto gaz silindir tüpünde 522 bin euro yakalandı

Edirne Kapıkule sınır kapısının karşısında bulunan Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo gümrük kapısında görevli memurlar, ülkeden çıkış yapan araçlarda yapılan üç inceleme sırasında 522 bin 710 euro beyan edilmemiş para buldu.

KAYNAK: İHA
Oto gaz silindir tüpünde 522 bin euro yakalandı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye tek başına seyahat eden Bulgar ve Türk çifte vatandaşlığa sahip bir kişinin kullandığı arabada risk analizi yapıldı. Risk analizi yöntemine göre araç, X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük kontrolüne gönderilen araçta yapılan fiziksel kontrol sırasında, bagaj bölmesindeki oto gaz silindirinin, euro banknot demetlerinin saklandığı bir saklanma yeri olarak uyarlandığı tespit edildi. Burada beyan edilmemiş para biriminin toplam miktarı 522 bin 710 euro bulundu.

Yakalanan ve beyan edilmeyen para ile ilgili Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimi altındaki soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından işlem başlatıldı.

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