Oto yıkama işleri bıçak gibi kesildi

İHA

Eskişehir’de oto yıkamacı Fahri Toğrul, şubat ayındaki yüksek hava sıcaklıklarının ardından soğuk havaların yeniden gelmesiyle işlerinin azaldığını söyledi.

Geçtiğimiz ay havanın sıcak olmasından dolayı günde 20 ila 25 araba yıkadığını dile getiren Toğrul, “Yağmur ve kar yağışından sonra havaların ısınmasıyla hareketli günler yaşamıştık. Çünkü temizlik yaptırmak isteyen vatandaşlar otomobilini yıkamacıya getiriyordu. İşler güzel gidiyordu, ama sıcaklığın düşmesiyle bitme noktasına geldi. Son zamanlarda yağan yağmur dolayısıyla da iş yapamıyoruz, ama memleketimize yağmur da lazım olduğu için çok önemli değil. Bu sebeple yağmur yağsın diye dua ediyoruz.

Zaten yağmurdan sonra da işlerimiz biraz olsun hareketleniyor, yağmurun dinmesini bekleyip işe koyuluyoruz. Şimdilik işler çok durgun, ama önümüz bayram, bayramda hareketlilik olmasını bekliyoruz. Vatandaşların bayram temizliği için arabalarını getireceğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz ay havalar sıcak olduğu için müşteriler çok oluyordu. Günde 20 ila 25 otomobil yıkıyorduk, ama bugünlerde 5, 10 tane otomobil ancak geliyor” dedi.