Oto yıkamacı yıkamaya getirilen aracı görünce şoke oldu

Bir oto yıkamacının sosyal medyada paylaştığı video viral oldu. Yıkamaya getirilen aracın içinden çıkanlar şoke etti.

Oto yıkamacı gördüklerine inanamayarak videoya aldı. Oto yıkamacı farelerin araca yuva yaptığını ve aracın pislik içinde olduğunu anlattı.

Videoda yıkamacı “Yıkamaya gelen arabanın içinde fare yuva yapmış, fare yavruları var. Kafayı yiyecem usta deliricem ya. Alla alla, farede orada bak kafası gözüküyor. “ ifadelerini kullanıyor.

Video sosyal medyada viral oldu, izleyenlerin midesi bulandı.

ARAPLAR TURİSTLERİN GETİRDİĞİ ARAÇ DA PİSLİK İÇİNDEYDİ

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelen Arap turistlerin kiraladıkları iddia edilen aracın oto yıkamacıya götürüldüğünü de oto yıkamacılar şaşırıp kalmıştı.

Aracın içinin çöplükle dolu olduğu görülmüştü. Videoyu çeken kişi ise “Bir pislik göstereceğim. Bir araba geldi. Bakalım plakasına. Kiralık, Araplar kiralamışlar. Temizliğe getirmişler. Hikmet Abi bir kutuyu doldurdu. 'Araplar pistir' diyorlar ya, ben inanmıyordum, harbiden inanmıyordum. Böyle bir şey görülmüş mü ya? Şuraya bak. Bunu doldurdu, yetmedi. Vay be.” demişti.

Olay sosyal medyayı sallamıştı.