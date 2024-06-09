Otobüs ile araba çarpıştı. 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otobüs ile araba çarpıştı. 5 yaralı

Düzce'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Olimpiyat Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Abdullah Ö. yönetimindeki 81 KH 333 plakalı otomobil ile kavşaktan şehir merkezine gitmeye çalışan Bülent E.'nin kullandığı Karsan marka özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan otomobilde bulunan Sevda B., Seyfullah Ensar U., Sümeyye U., Atiye Ö. ve İlknur Özdemir U. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın şokuyla otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı ancak bu tartışma kavgaya dönüşmeden sona erdi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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