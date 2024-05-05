Otobüs ile servis çarpıştı: 11 yaralı

Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.H. kontrolündeki otomobil, R.Ş. kontrolündeki servis minibüsüyle çarpıştı. Gerçekleşen kazada, serviste bulunan 8 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın gerçekleştiği yolda ulaşım kontrollü bir biçimde sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.