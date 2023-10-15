Otobüs kazasında ölen 7 yolcunun cenazeleri ailelerine teslim edildi

Malatya-Kayseri karayolunda Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İstanbul’dan Van’a gitmekte olan Selim A. idaresindeki 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait Mercedes marka otobüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken, 24’ü ağır 40 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Serap Hazer (30), Ahmet Çiçek (31), Saide Taş (50), Ahmad Reshad (10), Yusuf Çınar Hazar (9) ve Muhittin Bulun’un (58) cenazeleri, kimlik tespitinin ardından Gürün Devlet Hastanesi'nde ailelerine teslim edildi.