TEM’de sapağı kaçırmamak için şerit değiştiren sürücü kazaya sebep oldu

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sapağı kaçırmamak için şerit değiştiren hafif ticari araç, kamyonete çarptı. Hasarlı araçları fark etmeyen bir panelvanın da karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

KAYNAK: İHA
TEM’de sapağı kaçırmamak için şerit değiştiren sürücü kazaya sebep oldu

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 ASM 265 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sapağı kaçırmamak için şerit değiştirdi.

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ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Araç, bu esnada sağ şeritten gelmekte olan Andrus T. kontrolündeki yabancı plakalı kamyonetle çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisi ile savruldu.

Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra M.T. idaresindeki 41 AGU 868 plakalı İveco marka panelvan da kazaya karıştı.

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Toplam üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası için bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerce 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların bölgeden kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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