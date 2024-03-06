Otobüs şoförü direksiyonu bırakıp kadın yolcuya saldırdı. Onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı

Kaynak: İHA
Otobüs şoförü direksiyonu bırakıp kadın yolcuya saldırdı. Onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı
Sultanbeyli’de otobüs şoförü ile bir kadın yolcu arasında ‘durağa girmedin’ kavgası çıktı. Otobüs seyir halindeyken direksiyonu bırakarak koltuğundan kalkan şoför, kadın yolcuya saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Sultanbeyli - Üsküdar arasında sefer yapan 11ÜS numaralı otobüste meydana geldi.

İddialara göre, okuldan çıkan bir kadın öğretmen, evine gitmek üzere otobüse bindi. İneceği durağa geldiğinde ise otobüs şoförü durmadı.

Otobüsün durakta durmaması üzerine otobüs şoförü ve kadın arasında ‘durağa neden girmedin’ kavgası çıktı.

KADIN YOLCUYA SALDIRDI

Şoförün bağırması üzerine kadın, “Bana bağıramazsınız, durağı kaçırdınız, beni mi döveceksiniz” şeklinde tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DİREKSOYUNU BIRAKIP KOLTUKTAN KALKTI

Kavga şiddetlenince şoför, seyir halindeki otobüsün direksiyonunu bırakıp koltuktan kalktı.

Kadın yolcuya vurmaya başladı. Kadının cep telefonu yere düştü. Şoför tarafından darp edilen kadın daha sonra otobüsten inerek otobüsten uzaklaştı.

Kavga anı, darp edilen kadının cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

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