Otobüste 2 kadın yolcu saç baş birbirine girdi

Kaynak: İHA
Otobüste 2 kadın yolcu saç baş birbirine girdi
Sultanbeyli’de bir otobüste seyahat eden 2 kadın saç baş birbirine girdi. Birbirlerine küfürler savuran iki kadının kavgası diğer yolcular tarafından kameraya kaydedildi.

Sultanbeyli’de gerçekleşen olayda iddiaya göre, yolculuk halindeki bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri öbürünün saçını çekerek sürükledi. Birbirlerine hakaretler ederek saldıran kadınları otobüste bulunan diğer vatandaşlar zar zor ayırdı. Yaşanan kavga anları ise bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.aw145402-01.jpg

Kaydedilen görüntülerde, kadınların saç baş kavga ettikleri, kadınlardan birinin diğer kadına vurduğu açıkça görülüyor. Hakaretlerin bir an olsun durmadığı kavgada, otobüste bulunan bazı yolcuların kadınları durdurmaya çalıştığı, bazılarının ise kavga karşısında şok olduğu görülüyor. Otobüste yolculuk eden küçük çocukların ise panikleyerek çığlık attıkları duyuluyor.

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