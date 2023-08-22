Otobüste ‘bana neden çarptın’ kavgası. Yolcular tarafından zorla indirildi

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde 14F Kadıköy- Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı.

“AYAĞINI NEDEN ÇARPTIN?” KAVGASI

İddiaya göre, otobüste kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya "Ayağını neden çarptın, dikkatli olsana” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma başladı. Kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu, otobüstekiler tarafından zorla indirildi. Adamın otobüsten indirildiği ve kadının yerdeki anlarını yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Video sosyal medyanın gündemine otururken, Sosyal medya kullanıcıları kadını tartakladığı iddia edilen adama büyük tepki gösterdi.