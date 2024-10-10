Otobüste cinayet! Sonradan bindi, defalarca bıçakladı, inip gitti

Kaynak: İHA
Otobüste cinayet! Sonradan bindi, defalarca bıçakladı, inip gitti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde, yolcuların gözü önünde bıçaklı saldırıya uğrayan adam yaşamını yitirdi. Saldırının nedeni ise öğrenilemedi.

Aktarılan bilgilere göre olay akşam 21.00 sularında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde gerçekleşti. Otobüste yolculuk yapan 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen ve kimliği öğrenilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

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Yolcuların gözü önünde defalarca bıçağı Toraman'a saplayan zanlı, otobüsün arka kapısından inerek kayıplara karıştı. Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ambulans ile Karamürsel Devlet Hastanesine taşınan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi.

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CİNAYET ANI OTOBÜS KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

Diğer yandan cinayetin işlendiği an otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde durakta otobüse binen bir kişinin oturmak üzereyken, bir anda arkaya doğru ilerleyip, Toraman'ı üst üste bıçakladığı görülüyor. Diğer yolcular ise kaçışıyor.

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