Otobüste tartıştıkları akrabalarını takip edip bıçakladılar

Kaynak: Haber Merkezi
Otobüste tartıştıkları akrabalarını takip edip bıçakladılar
Kocaeli'de 4 kişi, otobüste kavga ettikleri Caner Kaplan isimli genci takip edip, döverek bıçakladı. Olay sonrası Kaplan ağır yaralanırken hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Caner Kaplan ile akraba akrabaları A.T., B.T., S.T. ve Ö.B. arasında otobüs içerisinde bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Otobüste bulunan diğer yolcular araya girerek tarafları ayırdı.

BIÇAKLAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Otobüsten inen Kaplan evine doğru giderken, 4 akrabası da peşine düştü. Bir süre sonra şüpheliler, Kaplan'ı dövüp, bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANDI

Caner Kaplan olay yerinde ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekibi Kaplan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler A.T., B.T., S.T. ve Ö.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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