Otobüsteki valizlerinde uyuşturucu çıkan kadın ve oğlu tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirler arası ulaşım yapan bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.
Yolculardan Azerbaycan uyruklu anne Ü.N. (46) ile oğlu A.N'ye (25) ait valizde yapılan aramada, 2 kilo 82 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi oldukları düşünülen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısının 63 olduğu belirtildi.