Otobüsteki yolcuların hayatını hiçe saydı. Seyir halinde şoförü yumrukladı. Otobüs kaza yaptı

Beşiktaş'da İETT otobüsü seyir halindeyken, şoförü yumruklu saldırı yapıldı. Saldırgan, şoföre peş peşe yumruk atarken, otobüs kaza yaparak, durabildi.

Beşiktaş’ta İETT otobüsüne binen yolcunun otobüs şoförüne "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" sorusuna iddiaya göre aynı yanıtı alması, taraflar arasında sözlü tartışma yaşanmasına neden oldu. Şoförün verdiği cevapları beğenmeyen şahıs şoföre sayısın yumruk attı. Bu sırada otobüs seyir halindeydi. İçinde de yolcular vardı.Yolcunun otobüs şoförüne tokatlı yumruklu saldırısı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beşiktaş'ta dün saat 23.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otobüse binen bir yolcu, şoföre "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoför soruyu, aracın Taksim'e gideceğini belirterek yanıtladı. Şoför kendisine tekrar aynı soruyu soran yolcuya aynı cevabı verince yolcu duruma tepkşi gösterdi. Yolcunun bağırmaya başlamasıyla şoför, neden bağırdığını sorunca taraflar arasındaki gerginlik arttı. Sözlü tartışmanın ardından yolcu otobüs şoförüne tokat ve yumrukla saldırdı. Yolcunun saldırısı sonrası, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, park halindeki taksi ve motosiklete çarptı. Kavga otobüsteki yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Otobüs şoförüne tokatlı yumruklu saldırı anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.