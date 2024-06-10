Huzurevinde skandal görüntü. Bakıcının yaşlılara eziyeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Beykoz Kavacık'ta bulunan bir huzurevinde Mehmet Şakir Ö. adındaki bir hasta bakıcının 3 yaşlıya eziyet ettiği belirlendi.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yayılan görüntüler üzerinde inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli Mehmet Şakir Ö.'yü gözaltına aldı. Zanlı "taksirle yaralanmaya neden olma" ve "mala zarar verme" suçlarından Beykoz Adliyesine çıkarıldı. Mahkeme zanlı hakkında tutuklama kararı vererek cezaevine gönderdi.