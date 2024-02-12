Otobüsten indikten sonra tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Olay anı kamerada

Kaynak: DHA
Otobüsten indikten sonra tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Olay anı kamerada
Ankara'da B.A. (45), isimli bir vatandaş, belediye otobüsünde tartıştığı K.A. adlı şahıs tarafından araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı.

Ankara'nın Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.A. isimli vatandai, 334 numaralı Kızılay- Zirvekent otobüsünde, psikolojik sorunları olduğu tespit edilen K.A. ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Otobüsten inen ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. K.A., yanında bulundurduğu bıçakla B.A.'ya saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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AĞIR YARALANDI

B.A. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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