Otobüsü sollamak istemişti. Kamyonet sulama kanalına uçtu

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde D.K. yönetimindeki kamyonet, Yalıhüyük-Seydişehir karayolunun 3. kilometresinde aynı istikametteki A.B. idaresindeki yolcu otobüsünü sollamaya çalışırken kontrolden çıktı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarında bulunan kanala uçtu.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Kazada kamyonetteki İ.B. yaralandı. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.