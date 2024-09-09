Otobüsün altına motosiklet girdi. Astsubay Ömer Kaygusuz yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Otobüsün altına motosiklet girdi. Astsubay Ömer Kaygusuz yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu bir yolcu otobüsünün altına giren motosikletin sürücüsü, 24 yaşındaki astsubay Ömer Kaygusuz, yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir yolcu otobüsünün altına giren motosikletin sürücüsü olan astsubay Ömer Kaygusuz (24) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Erdek Caddesi Asit Kavşağı civarında gerçekleşti. Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nde astsubay olarak görev yapan Ömer Kaygusuz'un kullandığı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek, aynı yönde seyreden M.T. (48) idaresindeki yolcu otobüsünün altına girip sürüklendi. Olay yerinde ağır yaralanan Kaygusuz, yaşamını yitirdi. Bölgeye gelen ekipler, Kaygusuz'un cenazesini otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. M.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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