Otobüsün bagajına koydukları yağ eriyince tüm valizlere bulaştı. Yolcular sinir krizi geçirdi

İzmir'den İstanbul'a giden otobüsün bagajına koydukları yağ eriyince tüm valizlere bulaştı. Eşyaları zarar gören yolcular sinir krizi geçirdi.

Otobüsün bagajına koydukları yağ eriyince tüm valizlere bulaştı. Yolcular sinir krizi geçirdi

İzmir'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde bir yolcunun gizlice bagaja koyduğu yağ, sıcaktan eriyip bagaja aktı. Bagajdaki tüm valizler yağ içinde kalınca eşyaları zarar gören yolcular sinir krizi geçirdi.

ACI GERÇEKLE OTOBÜS OTOGARDA YÜZ YÜZE GELDİLER

Otobüs firmasının personelinin iddiasına göre bir yolcu, firmaya haber vermeden bagaja yağ koydu. Seyahat sırasında eriyen yağ, valizlere döküldü.

Talihsiz yolcular acı gerçekle otobüs otogarda durduğunda yüz yüze geldi.

"TÜRKİYE'DE YAĞ KALMADI BERGAMA'DAN YAĞ GETİRİYORLAR"

Bagaja dökülen yağ bütün valizleri mahvederken bir yolcu, üç çocuğunun kıyafetlerinin yanı sıra bilgisayarı da mahvolunca sinir krizi geçirdi.

Yaşananlara çok öfkelenen yolcu, "Türkiye'de yağ kalmadı. Allah kahretsin, Bergama'dan yağ getiriyorlar utanmadan. Mahvettiler bizi ya. Ben nereden bulacağım şimdi bir ton kıyafet. Çoluğum çocuğumun kıyafeti var ben ne yapacağım? İçinde bir ton eşyam var ya" dedi.

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