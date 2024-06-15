Otogarda ayakkabı içinde uyuşturucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kurban Bayramı münasebetiyle İstanbul genelinde genel asayiş olaylarının önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik geniş çaplı emniyet tedbirleri alındı.
İstanbul Esenerler’de bulunan otogarda polis ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler sırasında polis ekiplerinin üstünü aradığı 3 kişiden ayakkabı içinde 35 gram esrar, 2,15 gram halisünojen mantar, ve 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar serbest bırakıldı.