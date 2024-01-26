Otomobil 15 metreden anayola düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak- Ankara yolunda Savaş Eroğlu’nun (43) kontrolündek, otomobil, Sapça Köyü mevkinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 15 metre yüksekliğindeki istinat duvarından anayola uçtu.
Ters dönen otomobili görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan yolcu konumundaki Sedat Ermiş ile Özkan Eliusta'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Savaş Eroğlu ise hastaneye kaldırıldı
Yolda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazaya dair fren izine rastlamadı. İstinat duvarının bulunduğu yolu inceleyen ekipler otomobilin buradan düştüğünü tespit etti.
Karayolları ekipleri otomobilden sızan yakıt ve yağa karşı yola talaş serdi.
Bir süreliğine tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla yolda kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.