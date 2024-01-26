Otomobil 15 metreden anayola düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil 15 metreden anayola düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikteki istinat duvarından anayola düştü. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Zonguldak- Ankara yolunda Savaş Eroğlu’nun (43) kontrolündek, otomobil, Sapça Köyü mevkinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 15 metre yüksekliğindeki istinat duvarından anayola uçtu.

Ters dönen otomobili görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan yolcu konumundaki Sedat Ermiş ile Özkan Eliusta'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Savaş Eroğlu ise hastaneye kaldırıldı

Yolda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazaya dair fren izine rastlamadı. İstinat duvarının bulunduğu yolu inceleyen ekipler otomobilin buradan düştüğünü tespit etti.

Karayolları ekipleri otomobilden sızan yakıt ve yağa karşı yola talaş serdi.

Bir süreliğine tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla yolda kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Son Haberler
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı Gündem
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştirenlere cevap Spor
Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştirenlere cevap
İran’dan ‘Türkiye’ açıklaması: Yeni bir sayfaya başlangıcı Dünya
İran’dan ‘Türkiye’ açıklaması: Yeni bir sayfaya başlangıcı
Emeklilere bedava oldu. Bu iki faturadan muaf tutulacaklar Gündem
Emeklilere bedava oldu. Bu iki faturadan muaf tutulacaklar
Etimesgut belediye başkan adayları ve oy kullananlar iki kez düşünmeli Yazarlar
Etimesgut belediye başkan adayları ve oy kullananlar iki kez düşünmeli
T.C. GEBZE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. GEBZE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ