Otomobil ağaca çarptı: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti 3 kişi ağır yaralandı

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında tek taraflı olarak meydana geldi. Halk arasında ölüm yolu olarak bilinen, Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine gitmekte olan askeri personel Sururi PAK(30) idaresinde ki 80 PB 883 plakalı Ford marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol dışında bulunan ağaca çarptı. Çarpışma sonucunda araçta bulunan Yusuf Ali PAK (1) olay yerinde hayatını kaybederken aynı aileden sürücü Sururi Pak (30), Eşi Sevilay Pak (27), Oğlu Salih Osman Pak (2) ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.