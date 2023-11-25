Otomobil ağaca çarptı. Sürücü öldü, eşi yaralandı

Kaza, bu akşam Amasya'nın Kuzgeçe köyü mevkisinde meydana geldi. Ayhan Berber yönetimindeki 05 BC 694 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan toprak alana girerek ağaca çarptı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Ayhan Berber’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olan eşi Hamide Berber sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.