Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kaza, Servet Bucurgat Caddesi'nde meydana geldi.
Kaynaşlı'dan Çilimli istikametine seyir eden D.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle hasar alan otomobil karşı şeride geçti.
Yaralı D.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle kontrollü verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.