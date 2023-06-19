Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

(İHA) Otomobil sürücüsü Fahri Y. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı D-100 Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, araçlar kontrollü olarak yan yola yönlendirildi.

Kaza, Kartepe ilçesi D-100 Kara Yolu Ankara istikameti Fabrikalar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fahri Y. idaresindeki 54 AGF 964 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Otomobil, bariyerlere adeta ok gibi saplanırken bariyerler ön camdan otomobilin içerisine girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Fahri Y. ve yolcu koltuğunda yanında bulunan Nurcan Bal, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Fahri Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken Nurcan Bal’ın (44) ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazadan dolayı trafikte uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak adına trafiği kontrollü olarak yan yoldan verdi.

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın gerçekleştiği noktada çalışma yürüttü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.