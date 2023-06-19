Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere ok gibi saplanmasıyla meydana gelen feci kazada Nurcan Bal (44) isimli kadın hayatını kaybetti.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

(İHA) Otomobil sürücüsü Fahri Y. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı D-100 Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, araçlar kontrollü olarak yan yola yönlendirildi.

Kaza, Kartepe ilçesi D-100 Kara Yolu Ankara istikameti Fabrikalar mevkiinde meydana geldi.

aw917299-02.jpg

Edinilen bilgiye göre, Fahri Y. idaresindeki 54 AGF 964 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Otomobil, bariyerlere adeta ok gibi saplanırken bariyerler ön camdan otomobilin içerisine girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw917299-03.jpg

Sürücü Fahri Y. ve yolcu koltuğunda yanında bulunan Nurcan Bal, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Fahri Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken Nurcan Bal’ın (44) ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

aw917299-06.jpg

Kazadan dolayı trafikte uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak adına trafiği kontrollü olarak yan yoldan verdi.

aw917299-10.jpg

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın gerçekleştiği noktada çalışma yürüttü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Son Haberler
Uşak’ta çay taştı. Kenti sel vurdu Yaşam
Uşak’ta çay taştı. Kenti sel vurdu
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Yaşam
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nden anayasa değişikliği değerlendirmesi Siyaset
Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nden anayasa değişikliği değerlendirmesi
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı Yaşam
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi TİM Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış Ekonomi
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi TİM Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış
Düğün dönüşü kaza yaptılar Yaşam
Düğün dönüşü kaza yaptılar