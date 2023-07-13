Korkuluk otomobile ok gibi saplandı: 22 yaşındaki Alperen araçtan sağ çıkamadı

Manisa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Safra Çayı Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarptı. Sürücü Alperen Alpaguter (22), otomobilin ön camından girip vücuduna saplanan demir korkuluk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Korkuluk otomobile ok gibi saplandı: 22 yaşındaki Alperen araçtan sağ çıkamadı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yunusemre ilçesi İzmir- İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Yangın söndürme tüpü üretimi yapan fabrikadan çalışan Alperen Alpaguter, iş yerine ait 45 EE 268 plakalı otomobille İzmir'den Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı. Alpaguter'in Safra Çayı Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkuluklara çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle parçalanan korkuluğun demiri otomobilin ön camından girip, Alpaguter'in vücuduna ok gibi saplandı. Alpaguter kaza yerinde yaşamını yitirirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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AYNI FABRİKADA ÇALIŞAN BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Alpaguter'in, kazayı haber alıp, bölgeye gelen ve aynı fabrikada çalışan babası Yılmaz Alpaguter, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirip, feryat ederek yığıldı. Baba Alpaguter'in feryadı yürekleri dağladı. Gözü yaşlı baba, hastaneye götürüldü.

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Vücuduna saplanan korkuluk demiri güçlükle çıkarılan Alpaguter'in cansız bedeni ise otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(Kaynak: DHA)

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