Otomobil bir anda alev aldı. Sürücü canını zor kurtardı

Kaynak: İHA
Otomobil bir anda alev aldı. Sürücü canını zor kurtardı
Bursa'da bir araç seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı. Araç sürücü son anda araçtan inerek canını ucuz kurtardı.

Bursa'dan Mudanya ilçesine doğru seyreden bir araç Göynükle Mevkiinde motor kısmından alev aldı. Aracın ön tarafından yükselen alevleri gören sürücü otomobilini yol kenarına çekti.

Bir anda alev topuna dönen otomobilin sürücü koltuğundan son anda çıkarak kendi hayatını kurtaran sürücü itfaiye ekiplerini arayarak aracında çıkan yangını haber verdi.

Alevlere teslim olan otomobil Mudanya ilçesinden gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilde çıkan yangın ile ilgili itfaiye ve polis ekipleri araştırmalarını başlattı.

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