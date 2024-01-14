Otomobil bir anda alev aldı. Sürücü canını zor kurtardı

Bursa'dan Mudanya ilçesine doğru seyreden bir araç Göynükle Mevkiinde motor kısmından alev aldı. Aracın ön tarafından yükselen alevleri gören sürücü otomobilini yol kenarına çekti.

Bir anda alev topuna dönen otomobilin sürücü koltuğundan son anda çıkarak kendi hayatını kurtaran sürücü itfaiye ekiplerini arayarak aracında çıkan yangını haber verdi.

Alevlere teslim olan otomobil Mudanya ilçesinden gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilde çıkan yangın ile ilgili itfaiye ve polis ekipleri araştırmalarını başlattı.