Otomobil demir korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde M.E. yönetimindeki otomobil, Topyatağı Varyantı'ndan aşağıya inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu. Savrulan otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara ok gibi saplandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü M.E. ve yolcu konumundaki E.A.’ya ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.