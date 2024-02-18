Otomobil direğe çarptı. Anne - kız yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobil direğe çarptı. Anne - kız yaralandı
Kayseri’nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarpınca anne ve 7 yaşındaki kızı yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Timuçin Caddesi’nde meydana gelen kazada Ü.A. (47) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına ve elektrik direğine çarptı.

Kazada aracın sürücü Ü.A. ve kızı M.A. (7) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye götürüldü. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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