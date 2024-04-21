Otomobil duvara çarptı. 3 yaralı

Kaza, Vab'ın İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi Şavurlar Camii civarında meydana geldi.

Sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Çarpma sonucunda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Yaralılardan 2'si ambulansa alınıp hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı olan çocuk ise olay yerinde kaldı ve yakınlarını bekledi.

Kaza yapan otomobilden gaz sızıntısı geldiği ortaya çıkınca itfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı gaz akışını kesti.

Otomobilin motoruna köpüklü su sıkıldığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı aktarıldı.