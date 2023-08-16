Otomobil hafriyat kamyonuna saplandı: 6 yaralı

Kaza, Ünye - Fatsa Karayolu Eskikızılcakese mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A.'nın kullandığı 54 HA 517 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 52 LB 418 plakalı hafriyat kamyonuna dorse kısmından çarptı. Kazanın şiddeti ile kamyona saplanan otomobilin sürücü Hasan A. ve araçta bulunan Gülşen A., Özlem, Elif Huma, Çağrı Efe ve Abdul Muhsin Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak çeşitli hastanelere götürülürken, otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

