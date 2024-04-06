Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü. Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Adana’nın Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, B.S.'nin kontrolündeki 06 DVV 258 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Veysi Aydın’ın kullandığı 01 ARL 290 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın ardından Veysi Aydın ile arkasındaki yolcu, yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler gönderildi. Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi, yaralanan yolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölüm haberini alıp, kaza yerine gelen Aydın'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, B.S. olay yerinde gözaltına alındı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.