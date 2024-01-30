Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya’da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Rıza Kaya (49) hayatını kaybederken, otomobildeki anne ve oğlu ağır yaralandı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde Kurşunlu Caddesi üzerinde Mehmet A. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Rıza Kaya idaresindeki kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu motor bölümü hurdaya dönen araçta ağır yaralanan sürücü Mehmet A. ve annesi Emine A. ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı.

Çarpışma nedeniyle şarampole kayan kamyonette sıkışan Rıza Kaya ise yaşamını yitirdi.

Kaya’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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