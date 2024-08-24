Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Adıyaman karayolu Yukarı Çöplü Köyü mevkiinde Basri Pakel idaresindeki 34 VP 3050 plakalı otomobil ile Abdullah Yücel idaresindeki 32 ABJ 621 plakalı minibüs deprem konutları kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Basri Pakel ile otomobilde bulunan Fidan Pakel ve Arzu Göksu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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