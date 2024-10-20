Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 10 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 10 yaralı

Sivas’ın Zara ilçesinden Suşehri istikametine giden Ö.D. yönetimindeki 41 NF 373 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.Y. idaresindeki 34 NA 2621 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. 10 Kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Zara-Suşehri kara yolu Geminbeli Geçidi'nde meydana geldi. Zara'dan Suşehri istikametine giden Ö.D. yönetimindeki 41 NF 373 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.Y. idaresindeki 34 NA 2621 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Suşehri ve Zara Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü F.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 10 yaralı

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 10 yaralı

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