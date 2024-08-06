Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
23.15 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, bölgede seyir halinde olan M.F.Ö. idaresindeki 44 FU 485 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 34 GJJ 439 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet Kayal (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammet Kayal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazada hayatın kaybeden Muhammet Kayal'ın 2'nci Ordu Malatya Merkez Komutanlığında görevli askeri personel olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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