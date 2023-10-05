Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Süloğlu kavşağında meydana geldi. Edirne istikametinden Hamzabeyli sınır kapısına seyir halinde olan Bulgaristan uyruklu A.Ç.'nin kullandığı P 6103 KH plakalı otomobil ile Süloğlu ilçesinden Edirne merkeze seyir halinde olan plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet K. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Sercan F. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin sürücüsü Bulgaristan uyruklu A.Ç. ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.