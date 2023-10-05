Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Süloğlu kavşağında meydana geldi. Edirne istikametinden Hamzabeyli sınır kapısına seyir halinde olan Bulgaristan uyruklu A.Ç.'nin kullandığı P 6103 KH plakalı otomobil ile Süloğlu ilçesinden Edirne merkeze seyir halinde olan plakasız motosiklet çarpıştı.

aw046502-01.jpg Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet K. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Sercan F. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw046502-02.jpgOtomobilin sürücüsü Bulgaristan uyruklu A.Ç. ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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