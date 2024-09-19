Otomobil ile motosiklet kafa kafaya girdi. 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya girdi. 1 ölü 1 yaralı

Iğdır'da otomobil ile motosikletin akşam saatlerinde kafa kafaya girmesi sonucunda ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan diğer şahsın da durumunun kritik olduğu ifade edildi.

1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, dün akşam 21.30 civarında Kazım Karabekir yol ayrımı olan yeni çevre yolunda gerçekleşti. Bölgeden aktarılan bilgiye göre, seyir halindeki araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan bir kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletten yola savrulan ve durumları ağır olan 2 kişi Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gece 01.30 sularında ağır yaralı olan Azat Anacur tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen diğer kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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