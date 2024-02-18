Otomobil ile seyir halindeyken yola kaya parçası düştü. Ölümden son anda kurtuldular

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü yolunda meydana gelen olayda, Yüksekova’dan Çobanpınar köyü istikametine seyir halinde giden Ahmet Malak’ın kullandığı kamyonetin önüne dev bir kaya parçası düştü.

ÖLÜMDEN KILPAYI KURTULDULAR

Arada kısa mesafe olmasıyla ölümden kıl payı kurtulan Ahmet Malak, yanındaki yolcuyla birlikte aracını hızlı bir şekilde geri çekerek güvenli bir alana park etti. Malak, dev kayanın yoldan kaldırılmasıyla birlikte yeniden yoluna devam etti.

“ARACA DENK GELSEYDİ KİMSE KURTULAMAZDI”

Ölümden döndüğü anı anlatan Ahmet Malak, Akşama doğru seyir halinde olduklarını, köye doğru gittikleri esnada yola bir dev kaya parçası indiğini, kayaya yaklaşmadan durduklarını ve aracımı geri çekerek park ettiklerini söyledi. Malak, “Allah’tan verdiğimiz bir sadakamız vardı, yoksa araca denk gelseydi kimse kurtulamazdı. Bu yolu kullanan herkes dikkat etsin” ifadelerini kullandı.