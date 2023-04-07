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Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Güler hayatını kaybetti, Abdurrahman Dişçi ve İbrahim Dişçi ise yaralandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 23:53
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Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, Taraklı-Nallıhan karayolunda, akşam saatlerinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden bir TIR, Göynük ilçesi istikametine giden Ahmet Güler'in kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ahmet Güler hayatını kaybetti.

Yaralanan Abdurrahman Dişçi ve İbrahim Dişçi'ye ise sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar, Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü Özgür Pınar ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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