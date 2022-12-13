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Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 21:37
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Otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada yaralılar var

Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü
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Kaza, Silvan ilçesi Malabadi Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Ö. idaresindeki iş makinesi taşıyan 06 MH 207 plakalı tır ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 42 AKB 365 plakalı aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Durumun 112 Acil Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

 

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