Otomobil karşı şeride geçerek 2 araca çarptı. 2 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı, D-400 karayolunda meydana gelen olayda, Oğuzhan Yılmaz’ın kullandığı 07 NCT 09 plakalı otomobil, takla atarak refüjdeki korkuluk demirlerini aşıp, karşı şeritten gelen H.Ç.’nin kullandığı 07 HYS 80 plakalı otomobil ve B.S.’nin kullandığı 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı.

2 ÖLÜ 3 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada takla atan otomobilin içerisinde bulunan Oğuzhan Yılmaz ve Buse K., diğer otomobilin sürücüsü H.Ç. ve hafif ticari araçta bulunan T.Ç. ve M.Ç. sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Oğuzhan Yılmaz ve Buse K. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.