Otomobil karşı şeride geçerek 2 araca çarptı. 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil karşı şeride geçerek 2 araca çarptı. 2 ölü, 3 yaralı
Antalya’da kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak karşı şeride geçip iki araca çarptı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Oğuzhan Yılmaz (22) ve Buse K. (19) hayatını kaybetti, diğer araçlarda bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Antalya’nın Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı, D-400 karayolunda meydana gelen olayda, Oğuzhan Yılmaz’ın kullandığı 07 NCT 09 plakalı otomobil, takla atarak refüjdeki korkuluk demirlerini aşıp, karşı şeritten gelen H.Ç.’nin kullandığı 07 HYS 80 plakalı otomobil ve B.S.’nin kullandığı 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı.

otomobil-karsi-seride-gecerek-2-araca-ca-20869-4.jpg

2 ÖLÜ 3 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada takla atan otomobilin içerisinde bulunan Oğuzhan Yılmaz ve Buse K., diğer otomobilin sürücüsü H.Ç. ve hafif ticari araçta bulunan T.Ç. ve M.Ç. sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Oğuzhan Yılmaz ve Buse K. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

otomobil-karsi-seride-gecerek-2-araca-ca-20869-6.jpg

Olay anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

otomobil-karsi-seride-gecerek-2-araca-ca-20869.jpg

otomobil-karsi-seride-gecerek-2-araca-ca-20869-8.jpg

Son Haberler
Çocuklara ayaklarını yalattılar. Lisede mide bulandıran görüntüler Gündem
Çocuklara ayaklarını yalattılar. Lisede mide bulandıran görüntüler
Cep telefonu faturalarına zam geliyor! Tarih belli oldu Gündem
Cep telefonu faturalarına zam geliyor! Tarih belli oldu
Jeoloji uzmanından Hatay’a ikinci büyük deprem uyarısı. 'Hatay yeniden yerle bir olabilir' Gündem
Jeoloji uzmanından Hatay’a ikinci büyük deprem uyarısı. 'Hatay yeniden yerle bir olabilir'
TEM Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin tavanı koptu. 1 ölü, 2 yaralı Gündem
TEM Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin tavanı koptu. 1 ölü, 2 yaralı
Yoksulluk oranının en yüksek olduğu iller belli oldu. Zirvede yer alan iller herkesi şaşırttı Gündem
Yoksulluk oranının en yüksek olduğu iller belli oldu. Zirvede yer alan iller herkesi şaşırttı
Öldürdüğü eniştesinin üzerinden arabayla geçti. Dehşet anları kamerada Gündem
Öldürdüğü eniştesinin üzerinden arabayla geçti. Dehşet anları kamerada